Епископ УПЦ призвал депутатов Новоград-Волынского совета заниматься своими обязанностями, а не запрещать Церковь

Главное: Украинцы имеют право молиться в храмах той Церкви, которую они посещают.

«Ни один из депутатов не имеет права указывать какая Церковь правильная, как и не имеет права в ультимативной форме требовать от священников, которые являются гражданами Украины, покинуть их храмы. Подобные требования должны получить надлежащую юридическую оценку и однозначно являются недопустимыми», — отметил епископ Виктор.

Архиерей напомнил, что украинцы имеют право молиться в храмах той Церкви, которую они посещают и посоветовал депутатам заниматься своими прямыми обязанностями.

«Они (храмы, — ред) построены верующими украинцами, они посещаются украинскими верующими, и все священники, и прихожане этих храмов — верующие граждане Украины. Следовательно, основной Закон нашего Государства — Конституция гарантирует гражданам свободу вероисповедания, а значит — право молиться в храмах той Церкви, которую они хотят посещать», — владыка.

«Депутатам Новоград-Волынского горсовета лучше заниматься своими прямыми обязанностями: обеспечивать стабильную работу коммунальных хозяйств, проводить начало посевной, контролировать выполнение своих обязанностей всеми органами власти. Церковь никак не входит в перечень тех структур, функционирование которых зависит от желаний или предпочтений народных избранников. Каждый раз, когда депутаты задавали свои собственные желания выше Конституции Государства, из этого ничего хорошего не получалось — ни для них самих, ни, тем более, для Государства», — добавил он.

Иерарх УПЦ отметил, что вопрос усовершенствования статуса всей Церкви имеет канонический порядок и относится к компетенции высших церковных органов, которые действуют соборно.

«Только в таком случае, подобное решение будет претендовать на легитимность», — подытожил епископ Виктор.

Как сообщалось, 7 апреля депутаты Новоград-Волынского городского совета приняли решение о запрете деятельности УПЦ . Депутаты требуют от священников УПЦ освободить храмы на территории общины в течение 24 часов.

По словам депутатов, священники в течение 43 дней войны не отказались от Московского Патриархата, а следовательно, должны «освободить церкви, которые принадлежат украинскому народу».