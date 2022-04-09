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Новости > Епископ УПЦ призвал депутатов Новоград-Волынского совета заниматься своими обязанностями, а не запрещать Церковь

Епископ УПЦ призвал депутатов Новоград-Волынского совета заниматься своими обязанностями, а не запрещать Церковь

Александра Кудрявцева
09.04.22 18:20
176
Епископ УПЦ призвал депутатов Новоград-Волынского совета заниматься своими обязанностями, а не запрещать Церковь
Главное: Украинцы имеют право молиться в храмах той Церкви, которую они посещают.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя ультиматум депутатов Новоград-Волынского городского совета священникам Житомирской епархии УПЦ, чтобы они покинули свои храмы в течении 24 часов.
 
«Ни один из депутатов не имеет права указывать какая Церковь правильная, как и не имеет права в ультимативной форме требовать от священников, которые являются гражданами Украины, покинуть их храмы. Подобные требования должны получить надлежащую юридическую оценку и однозначно являются недопустимыми», — отметил епископ Виктор.
 
Архиерей напомнил, что украинцы имеют право молиться в храмах той Церкви, которую они посещают и посоветовал депутатам заниматься своими прямыми обязанностями.
 
«Они (храмы, — ред) построены верующими украинцами, они посещаются украинскими верующими, и все священники, и прихожане этих храмов — верующие граждане Украины. Следовательно, основной Закон нашего Государства — Конституция гарантирует гражданам свободу вероисповедания, а значит — право молиться в храмах той Церкви, которую они хотят посещать», — владыка.
 
«Депутатам Новоград-Волынского горсовета лучше заниматься своими прямыми обязанностями: обеспечивать стабильную работу коммунальных хозяйств, проводить начало посевной, контролировать выполнение своих обязанностей всеми органами власти. Церковь никак не входит в перечень тех структур, функционирование которых зависит от желаний или предпочтений народных избранников. Каждый раз, когда депутаты задавали свои собственные желания выше Конституции Государства, из этого ничего хорошего не получалось — ни для них самих, ни, тем более, для Государства», — добавил он.
 
Иерарх УПЦ отметил, что вопрос усовершенствования статуса всей Церкви имеет канонический порядок и относится к компетенции высших церковных органов, которые действуют соборно.
 
«Только в таком случае, подобное решение будет претендовать на легитимность», — подытожил епископ Виктор.
 
Как сообщалось, 7 апреля депутаты Новоград-Волынского городского совета приняли решение о запрете деятельности УПЦ. Депутаты требуют от священников УПЦ освободить храмы на территории общины в течение 24 часов.
 
По словам депутатов, священники в течение 43 дней войны не отказались от Московского Патриархата, а следовательно, должны «освободить церкви, которые принадлежат украинскому народу».
 
В тему: Предстоятель УПЦ благодарит всех, кто поддерживает за границей беженцев из Украины.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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