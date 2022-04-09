Второе Шевченковское благочиние УПЦ помогает киевским больницам

Главное: Приход Украинской Православной Церкви в честь Виленско-Остробрамской иконы Божией Матери в Шевченковском районе города Киева 8 апреля, накануне праздника Похвалы Богородицы, передал в клинику Института урологии НАМН Украины обогреватели, вентиляторы, микроволновку, другие электроприборы.

Детали: Об этом сообщил Об этом сообщил Центру информации УПЦ настоятель прихода иерей Вячеслав Дарпинянц.

Также в марте по благословению благочинного 2-го Шевченковского благочиния УПЦ протоиерея Виталия Бойко материальная помощь от прихода была предоставлена клинике НМУ имени А. А. Богомольца.

Также отделение неврологии университетского медучреждения оборудовали стиральной машиной.

«Не всякий, кто говорит Мне: „Господи, Господи“, войдет в Небесное Царство, но лишь тот, кто исполняет волю Моего Небесного Отца...», — напоминает слова Иисуса Христа настоятель прихода, иерей Вячеслав Дарпинянц (на фото). «В эти дни Великого поста, ставшие для православных украинцев днями не только духовной борьбы, но и настоящей войны, как никогда важно делать добрые дела, помогая ближним по мере возможности», — подчеркнул священник.