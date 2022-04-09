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Новости > Святогорский митрополит УПЦ назвал духовные причины войны

Святогорский митрополит УПЦ назвал духовные причины войны

Александра Кудрявцева
09.04.22 12:50
131
Святогорский митрополит УПЦ назвал духовные причины войны
Главное: Безумие, которое творится сегодня, - следствие того, что люди не стремились жить по воле Божией, не стремились даже и знать о заповедях Божьих. 
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений.
 
Владыка напомнил учение святителя Иоанна Златоуста, который призывал христиан жить по любви. 
 
«Любовь - это великое богатство, Любовь - это Бог. И живя по-Божьему, мы собираем благодать. Преподобный Серафим Саровский на вопрос «Какова цель христианской жизни?» говорил: «Стяжание Духа Святого". Как купец торгует тем товаром, который приносит прибыль, так и христианин должен творить те дела, которые ему приносят благодать Духа Святого», - напомнил архиерей.
 
Владыка отметил, что человек, находясь в благодати Святого Духа, начинает иначе мыслить, «по-другому чувствует его сердце, другие слова исходят из его уст». «Потому что благодать Божия перерождает душу человека», - добавил наместник обители. 
 
«Но когда человек не живёт по заповедям Божьим, по голосу совести, когда человек отвергает волю Божию о себе, то становится пуст и безблагодатен. Но он не останется пустым! Пустое место тут же занимает враг и начинает руководить мыслями человека, его сердечными чувствами, словами, пониманием того, чтобы творится в мире. Человек думает, что это он сам так умно решает и логически мыслит, а на самом деле им, как кот мышкой, играется бесовская сила», — сказал митрополит Арсений.
 
«Безумие, которое творится сегодня, - это следствие того, что люди не стремились жить по воле Божией, не стремились даже и знать о заповедях Божьих. Часто в телепередачах встречалось даже глумление и насмешки над Богом, Церковью... И вот эта безблагодатность, вот это безбожие дало то, что многие стали просто бесноватыми или руководимыми тёмными силами и, творя безумие, даже не понимают, что они делают. При этом находят некие оправдания своим поступкам», - продолжил владыка.
 
Но у каждого есть возможность покаяться, - подчеркнул иерарх УПЦ.
 
Как отметил владыка Арсений, есть два пути святости. Один явила Божия Матерь, Которая «собирала святость с младенчества, по примеру Своих родителей». Второй - приход к святости через покаяние, которое начинается с осознания своей неправильности, греховности, через болезненное переживание того, «что я грешен, и то, что я творю, противно Богу».
 
Архиерей также призвал всех не осуждать. «Мы пришли в этот мир не осуждать кого-либо и не требовать от кого-то праведности. В этот мир пришли судить самих себя и, свою неправду обличая на исповеди, строить в себе духовного человека - образ и подобие Божие, человека, призванного к вечности», - сказал наместник лавры.
 
«Наполняйте душу добродетелями, не будьте беспечны! Не оставляйте свою душу пустой, потому что ту пустоту сразу наполнит тьма, грязь и ненависть, которая так и старается уловить, когда мы пустые и беспечные и забываем Бога. Не забывайте Бога, любите Царицу Небесную», - призвал митрополит Святогорский Арсений.
 
В тему: Святогорский митрополит УПЦ объяснил, почему Бог никогда не оставляет людей.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Арсений

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