В УПЦ рассказали, почему человек превосходит ангелов

Главное: Тот факт, что человек создан самым последним, показывает, что он и есть «венец творения», так как в человеке, как существе двусоставном, объединяются два мира — и духовный, и материальный.

«По мнению известного православного богослова архимандрита Киприана (Керна), ангелы выше людей, так как превосходят их своей духовностью, то есть тем фактором, который делает ангельский мир более близким и родственным Богу. Однако в то же время не совсем верно полагать, что превосходство Ангелов над людьми установлено Богом навсегда. В частности, святитель Григорий Палама замечает, что человек, исходя из его призвания, во многом превосходнее Ангелов, и связывает такое превосходство прежде всего с возможностью богопричастности человеческой природы, в отличие от природы ангельской», — рассказал Андрей Музольф.

Святитель Григорий Палама писал, что «человек имеет огромное преимущество по сравнению с ангелом: он может становиться причастником Тела и Крови Христовых и тем самым входить в максимально тесное отношение с Богом, соединяться с Ним. Кроме того, наличие материального тела сообщает человеческой природе некую завершенность».

Также святые отцы указывают, что человек, в отличии от ангелов, имеет в себе образ Божий.

«Еще один фактор, который позволяет нам полагать, что человек выше ангелов, выражается в следующем: все, что создано Богом, создано иерархически — от низшего к высшему. И тот факт, что человек создан самым последним, тем самым показывает, что он и есть „венец творения“, так как в человеке, как существе двусоставном, объединяются два мира — и духовный, и материальный», — заключил Андрей Музольф.