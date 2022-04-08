Мэр Чернигова рассказал, сколько людей погибло в городе за время войны

Главное: Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что в городе за время войны погибли около 700 человек. Тела большинства погибших мирных жителей и военных идентифицировали, несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Детали: За время войны с Россией в Чернигове погибли около 700 человек. Такие данные в пятницу, 8 апреля, озвучил мэр города Владислав Атрошенко, пишет Укринформ.

«За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских», — сказал городской голова.

Он отметил, что из всех погибших не смогли идентифицировать 70 тел.

Атрошенко добавил, что около 40 человек считаются пропавшими без вести, но скорее всего их можно считать погибшими.

По данным властей, в городе остались от 80 до 95 тысяч человек, при этом до начала войны население Чернигова составляло около 290 тысяч человек.

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