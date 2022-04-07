В Днепре верующие УПЦ организовали благотворительные обеды для переселенцев и малоимущих

Главное: В Днепре верующие храма в честь преподобной Ксении Римляныни кормят благотворительными обедами всех нуждающихся.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, община ежедневно кормит горячими обедами около 150 вынужденных переселенцев и малоимущих.
«В день община принимает около 150 человек. Это переселенцы, малоимущие, люди которые проживают недалеко от храма, а также жители города», — рассказали в епархии УПЦ.
Постоянную поддержку благотворительной акции оказывают другие приходы УПЦ Днепра. Чтобы и дальше эта миссия осуществлялась, верующие передают в храм преподобной Ксении Римляныни продукты.
Как сообщалось ранее, в Одесской области священники Украинской Православной Церкви и волонтеры ежедневно кормят горячими обедами более тысячи человек и снабжают хозтоварами местную тероборону.
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