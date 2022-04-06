В Киево-Печерской лавре молились о погибших воинах и мирных жителях Бучи и Ирпеня

Главное: В Киево-Печерской лавре вознесли молитвы за упокой душ павших украинских воинов и замученных мирных жителей Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заупокойную панихиду в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы возглавил настоятель пострадавшего при обстреле Петро-Павловского храма Бучи архимандрит Аркадий (Демченко) в сослужении духовенства Киевской и Бориспольской епархий.

«Открылась картина тяжелых и страшных страданий: мы увидели множество замученных людей, изуродованных тел, изнасилованных женщин, детей, которые уже расстались со своей жизнью. Конечно, нет оправдания этой войне и никакая цель в этом мире не может оправдать хоть одну человеческую смерть, и поэтому мы особенно молимся Богу, чтобы Господь принял в свои обители всех тех, кто отошел в вечность», — сказал архимандрит Аркадий.

Священник подчеркнул, что Церковь неустанно молится за свой народ и просит Бога о наступлении мира и благополучия в Украине.

«Мы очень любим нашу Родину и людей своих, потому что все мы с вами — дети одной страны и просим у Бога, чтобы Он послал нам мир, согласие, спокойствие, чтобы наша страна в мире развивалась, процветала и чтобы наши люди жили в мире и благополучии», — подытожил архимандрит Аркадий.

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