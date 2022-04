Названы победители премии Грэмми-2022

Главное: Прошло вручение премии Грэмми. Названы победители.

Детали: Минувшей ночью на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе прошло вручение музыкальной премии Грэмми. Стали известны ее победители.

Триумфаторов назвала Национальная академия искусства и науки звукозаписи.

Приз за лучшую песню года забрал рэп-дуэт Silc Sonic за свою композицию Leave The Door Open.

Кроме этого лучшим новым исполнителем названа Оливия Родриго.

В номинации лучшее рок-исполнение победа досталась песне Making A Fire группы Foo Fighters.

Награда за лучшее метал-исполнение досталась песне The Alien группы Dream Theater.

Известно, что в номинации поп-музыка победной стала песня Drivers License Оливии Родриго.

Лучшим поп-альбомом назвали Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта.

Лучшей танцевальной/электронной записью стала Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным альбомом признали Subconsciously Black Coffee.

Также приз за лучшее традиционное R&B исполнение награждена H.E.R. за композицию Fight For You.

Премию за лучшую рэп-композицию получили Канье Уэст и Jay-Z (Jail).

Награду за лучший альбом в стиле рэп вручили Tyler, the Creator (Call Me If You Get Lost).

