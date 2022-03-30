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Новости > Умер священник УПЦ, раненый во время эвакуации из Ирпеня

Умер священник УПЦ, раненый во время эвакуации из Ирпеня

Александра Кудрявцева
30.03.22 11:35
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Умер священник УПЦ, раненый во время эвакуации из Ирпеня
Главное: В Киеве 28 марта скончался настоятель храма Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая в Ирпене протоиерей Владимир Бормашев.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священник был тяжело ранен 23 марта в результате бомбардировки при попытке эвакуироваться из Ирпеня.
 
Протоиерей Владимир Бормашев пять суток находился без сознания в киевской больнице Охматдит, несмотря на сделанное операционное вмешательство и попытки врачей спасти жизнь.
 
«Отец Владимир был ревностным пастырем, которого очень уважали жители Ирпеня. Под его руководством был построен храмовый комплекс в честь святителя Николая, который был одним из украшений города. Несмотря на опасность, отец Владимир до последнего пытался не покидать место своего служения. Светлая память о нем будет храниться в сердцах его многострадальной ирпенской паствы», – говорится в сообщении.
 
В тему: Семьи священнослужителей УПЦ из Ирпеня, которые потеряли свои дома, нуждаются в помощи.

Тэги: смерть, война, священник, УПЦ

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