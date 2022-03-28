Жертвами войны в Украине стали уже 143 ребенка

Главное: В Украине продолжается война. Гибнут дети.

Детали: Во время войны в Украине продолжают гибнуть дети. Цифры на понедельник, 28 марта, приводит уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, погибли уже 143 ребенка.

При этом 216 несовершеннолетних получили ранения.

Подчеркивается, что определить точное количество жертв среди детей пока невозможно из-за активных боевых действий, которые ведутся в некоторых украинских городах.

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