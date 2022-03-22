Украина восполнит свои запасы йода

Главное: В Украину завезут йод. Более двух миллионов доз.

Детали: Украина восполнит запасы йода, который стал дефицитом в последние дни. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, уже сегодня в нашу страну завезут более двух миллионов доз препаратов йода.

Он сообщил: «Эти медицинские препараты преимущественно отечественного производства. Все украинские предприятия фармацевтической отрасли уже наладили их производство. Думаю, в ближайшие дни их будет достаточно в аптеках».

Кроме этого, как сказал парламентарий, прошли закупки гормональных препаратов: в ближайшие дни и их дефицит будет преодолен.

Отмечается, что министерство здравоохранения в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

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