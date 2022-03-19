В Генштабе обновили потери России в Украине

Главное: С начала войны в Украине Россия потеряла уже около 14400 солдат. Точный подсчет вражеских потерь усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили военные.

Детали: Боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля по состоянию на утро 19 марта достигли около 14 400 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook в субботу.

За этот период агрессор также потерял 466 танков, 1470 боевых бронированных машин, 213 артиллерийских систем, 72 реактивные системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, 95 самолетов и 115 вертолетов.

Кроме того, захватчики потеряли 914 единиц автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 17 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 11 единиц специальной техники.

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.

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