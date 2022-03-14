Россия решила не возвращать чужие самолеты, взятые в лизинг

Главное: Путин разрешил авиакомпаниям не возвращать зарубежным компаниям самолеты, взятые в лизинг. Российские перевозчики арендуют у иностранных владельцев 515 самолетов рыночной стоимостью в 10 млрд долларов.

Детали: Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешает российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сертификация «отжатых» самолетов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс РФ.

Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов РФ в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что «позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации».

26 февраля власти Евросоюза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных владельцев российские перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в 10 млрд долларов.

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