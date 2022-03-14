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Новости > Львовский митрополит УПЦ выступил за единство украинского народа и осудил действия РФ

Львовский митрополит УПЦ выступил за единство украинского народа и осудил действия РФ

Александра Кудрявцева
14.03.22 13:00
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Львовский митрополит УПЦ выступил за единство украинского народа и осудил действия РФ
Главное: Духовенство Львовской епархии Украинской Православной Церкви категорически осуждает войну, которую вероломно начала Российская Федерация против нашего государства и украинского народа.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом сказал митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) в обращении к духовенству и верующим.
 
«Уже семнадцатый день во многих украинских городах чистое небо затянуто дымом от разрыва российских снарядов. Бомбежка произошла и на Львовщине. Российский агрессор атаковал военные объекты недалеко от Львова, в результате чего погибли 35 человек, 134 человека травмированы, пострадали мирные жители вокруг. Ночью бомбардировки подверглась Святогорская Лавра, в результате чего пострадали беженцы, в том числе и дети, нашедшие убежище в Лавре, повреждена часть храмов и корпусов монастыря. Обстрелы и разрушения получили многие храмы в центральной и восточной части Украины и в Киевской области», – сказал митрополит Филарет.
 
Владыка назвал самым ужасным то, что агрессор под предлогом борьбы с нацизмом атакует жилые массивы с мирными жителями. 
 
Происходящее сегодня это не просто грех, а сатанинское безумие, приводящее к уничтожению невинных людей, - подчеркнул архиерей. «Действия России по отношению к украинскому народу все больше приобретают сегодня признаки геноцида», - добавил он.
 
«Духовенство Львовской епархии еще раз провозглашает свою позицию: мы выступаем за единство украинского народа и целостность украинского государства в его конституционных границах. Мы осуждаем агрессию Российской Федерации и обращаемся к руководству РФ – срочно прекратить бомбардировку населенных пунктов, прекратить уничтожение украинского народа, вывести войска с территории Украины и прекратить войну», - заявил Львовский митрополит.
 
Он отметил, что в храмах Львовской епархии УПЦ ежедневно особо молятся за Президента и власть Украины, за украинских воинов, за вождей города, области, обеспечивающих жизнедеятельность благословенного града Львова и благополучия сотен тысяч беженцев.
 
«Молитвами всех святых Галицкой земли да Господь сохранит наш город Львов, нашу землю и народ Украины», - сказал владыка.
 
Также иерарх УПЦ рассказал, что на приходах Львовщины священники и прихожане собирают помощь вооруженным силам Украины и отрядам Территориальной обороны. «Наша община особенно заботится о тех, кто сегодня оказался без крова – помогаем большому количеству вынужденных переселенцев», - добавил он.
 
В завершении митрополит Филарет призвал Божье благословение на защитников, и всех, кто сегодня защищает наше государство, обеспечивает правопорядок в городе и регионе в отрядах Территориальной обороны и других военных формированиях.
 
«Искренне желаю и молюсь, чтобы все находились под Покровом Пресвятой Богородицы и защитой покровителя Львова - святого Великомученика и Победоносца Георгия», - заключил архиерей.
 
В тему: Харьковский митрополит УПЦ призвал остановить бои и обеспечить безопасность гуманитарных конвоев.

Тэги: Львов, УПЦ

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