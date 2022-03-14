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Новости > Всеукраинский Совет Церквей призвал к созданию гуманитарных коридоров в Украине

Всеукраинский Совет Церквей призвал к созданию гуманитарных коридоров в Украине

Александра Кудрявцева
14.03.22 13:20
317
Всеукраинский Совет Церквей призвал к созданию гуманитарных коридоров в Украине

Главное: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций повторно призвал мировых лидеров, страны-участницы ОБСЕ, ЕС и НАТО принять неотложные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины и эвакуации населения гуманитарными коридорами.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vrciro.org.ua, об этом религиозные лидеры Украины написали в совместном обращении.

«Миллионы гражданских людей разных национальностей и вероисповеданий, мирно проживавших в Украине, столкнулись с гуманитарной катастрофой, вызванной военным вторжением России, авиационными и ракетными обстрелами жилых кварталов, продуктовых складов, больниц, роддомов, школ и других объектов критической инфраструктуры украинских городов . Как следствие, с начала полномасштабной войны России против Украины по меньшей мере погибли 82 ребенка и более 100 детей были ранены. Российские войска повредили или уничтожили более 200 школ, 30 больниц и 1500 жилых домов, в том числе многоквартирных, и эти цифры продолжают увеличиваться», — подчеркнули в Совете Церквей.

В обращении отмечается, что сотни тысяч мирных людей оказались в блокаде российских войск в Киевской области, в Мариуполе и Волновахе Донецкой области без еды, воды, медицинской помощи и других средств к существованию.

«Жертвами российской блокады в Мариуполе уже стали по меньшей мере 2187 мирных жителей, убитых в результате постоянных обстрелов, в том числе при попытках эвакуироваться из-за согласованных гуманитарных коридоров. Поскольку нет ничего ценнее человеческой жизни, Всеукраинский Совет Церквей и религиозные организации повторно призывает мировых лидеров, страны-участницы ОБСЕ, ЕС и НАТО принять неотложные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины или предоставить украинской армии современные средства противовоздушной обороны и самолеты-истребители, которые смогут оградить мирных жителей Украины от регулярных бомбардировок и ракетных ударов российских захватчиков», — призвали в обращении.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к руководству Российской Федерации, международным организациям, церковным иерархам и религиозным деятелям народов России с просьбой принять срочные меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей украинских городов и поселков из районов, где продолжаются активные боевые действия, в безопасные места по их собственному выбору, а также немедленного обмена военнопленными между Россией и Украиной.

«Повторно подчеркиваем, что во избежание каких-либо провокаций эвакуацию гражданского населения через гуманитарные коридоры могут осуществлять гражданские волонтеры и служители Церквей и религиозных организаций, как в сопровождении сотрудников украинской полиции, так и без их участия. Даже во времена величайших потрясений, войн и споров нельзя забывать о человечности и милосердии. Каждый из нас должен сделать все возможное для сохранения человеческой жизни и установления мира путем переговоров», — подытожили в Совете Церквей.

В тему: В УПЦ назвали святотатством размещение врагом огневых позиций в храмах на захваченных территориях.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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