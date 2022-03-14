Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян на 14 марта

Главное: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян. Цифры на 14 марта.

Детали: Генштаб ВСУ публикует данные о потерях россиян в войне на понедельник, 14 марта. Приводятся свежие цифры.

Сообщается, что погибли более 12 тысяч солдат РФ.

Кроме этого за дни войны были уничтожены: 77 самолетов, 90 вертолетов, 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских системы, 34 средства ПВО, 64 реактивных системы залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, восемь БПЛА оперативно-тактического уровня, три корабля/легких скоростных катера, а также 617 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

В тему: Стало известно, какие гуманитарные коридоры открыты в Украине 14 марта.