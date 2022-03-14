Стало известно, какие гуманитарные коридоры открыты в Украине 14 марта

Главное: В Украине действуют гуманитарные коридоры. Открыты десять направлений.

Детали: В понедельник, 14 марта, в Украине открыли десять гуманитарных коридоров. Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

В Киевской области открыли такие направления: из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары; из села Перемога (Барышевская община) в Бровары; из села Бобрик в Бровары; из Гостомеля в село Белогородка; из поселков Ворзель и Немешаево в село Белогородка; из поселка Дмитровка в село Белогородка.

В Луганской области действуют такие гуманитарные коридоры: из Северодонецка в Славянск (Донецкая область); из Попасной в Славянск; из Горского в Славянск.

Также опять попытаются разблокировать гуманитарный конвой из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.

В тему: Папа Римский назвал происходящее в Украине «резней».