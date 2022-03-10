Western Union ушла из России и Беларуси

Главное: Популярная система переводов денег Western Union уходит из России и Беларуси. Причина – война в Украине.

Детали: Популярная международная система денежных переводов Western Union решила уйти из России и Беларуси. Ее деятельность приостанавливается из-за войны в Украине.

Информируется следующее: «Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. Наконец, в свете трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси».

В компании заявили, что работают над тем, чтобы поддерживать украинских клиентов, в том числе миллионы беженцев всеми возможными способами.

Сообщается: «Это включает пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные денежные переводы. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование. Нашими приоритетами остаются благополучие и безопасность наших сотрудников, а также продолжение поддержки народа Украины, в том числе беженцев, которые ищут безопасности».

Стоит добавить, что Western Union, отменила плату за переводы в Украину, независимо от канала отправления.

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