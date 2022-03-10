Составлен список системно важных банков Украины

10.03.22 17:09

Western Union ушла из России и Беларуси

10.03.22 16:47

Лавров признал, что роддом в Мариуполе разбомбили сознательно

10.03.22 16:14

Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области

10.03.22 15:40

Управляющий делами УПЦ считает, что соблюдение Великого поста, молитва и духовный труд каждого приблизит мир

10.03.22 15:36

За дни войны в Украине погибли уже более 70 детей

10.03.22 14:58

Стало известно, сколько украинцев покинули страну с начала войны с РФ

10.03.22 14:05

Спикер УПЦ призвал СМИ не разделять украинцев по религиозному признаку

10.03.22 13:37

Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину

10.03.22 13:35

В Белоцерковской епархии УПЦ просят не верить фейкам о Церкви

10.03.22 13:10

В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военным, беженцам и больницам во время войны