Составлен список системно важных банков Украины

Главное: Появился список системно важных банков нашей страны. В него попали 14 финансовых учреждений.
Детали: Национальный банк Украины составил список системно важных банков. В нем – 14 финансовых учреждений.
В перечень попали следующие банки: «А-Банк», «Альфа-банк», «Кредобанк», «ОТП банк», «Ощадбанк», «Пивденний», «Приватбанк», ПУМБ, «Райффайзен Банк», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «Укрсиббанк» и «Универсал банк».
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