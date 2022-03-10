Лавров признал, что роддом в Мариуполе разбомбили сознательно

Главное: Глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что роддом в Мариуполе был разбомблен авиацией осознано и целенаправленно. На возмущение мира по поводу циничности бомбардировки больницы в МИД не планируют обращать внимание.

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталии, после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Лавров подчеркнул, что считает этот роддом военной целью.

«Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном „Азов“ и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона „Азов“», — заявил он.

Лавров признал, что видел репортажи из Мариуполя, свидетельствующие о ровно противоположном, ведь камеры показали, что роженицы были и получили ранения, но считает их манипуляцией, потому что в сообщениях СМИ «не было внимания к другой стороне».

На возмущение мира по поводу циничности бомбардировки больницы в МИД не планируют обращать внимание.

«Не впервые мы видим патетические вопли по поводу так называемых зверств, совершаемых российскими вооруженными силами», — заявил Лавров.

В тему: Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину.