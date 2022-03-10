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Новости > За дни войны в Украине погибли уже более 70 детей

За дни войны в Украине погибли уже более 70 детей

Агата Кловская
10.03.22 15:36
1391
За дни войны в Украине погибли уже более 70 детей

Главное: Российское вторжение продолжается 15-й день. Погибли более 70 детей.

Детали: Россия продолжает войну уже 15-й день. Увы, гибнут дети, об этом сообщает Telegram уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Всего он начала вторжения России в Украину погибли более 70 детей.

Также еще более 100 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года.

«Военное вторжение России в Украину, бесчинства российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену — жизнь своих детей, будущее нашего народа», — написала Денисова.

Также она настояла и призвала страны НАТО помочь прекратить российскую агрессию и закрыть небо над Украиной.

В тему: Стало известно, сколько украинцев покинули страну с начала войны с РФ.

Тэги: Украина, общество, война, дети, оккупанты, новости Украины

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