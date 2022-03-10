Главы МИД Украины и России встретились в Турции. Договорились договариваться

Главное: В Турции прошли переговоры глав МИД Украины и РФ. Результатов достигнуть не удалось.

Детали: В Турции прошли получасовые переговоры глав МИД Украины и РФ — Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

СМИ подытожили итоги переговоров Кулебы и Лаврова:

— Россия настаивает на выполнении своих требований в полном объёме (нейтральный статус, признание «ЛДНР» и российского статуса Крыма, «демилитаризация» и «денацификация»). Без этого отказывается объявлять о прекращении огня.

— Украина выполнять все требования РФ не намерена (кроме, может быть, нейтрального статуса, но со своими условиями).

— О прекращении огня стороны не договорились.

— Контакты будут продолжены по гуманитарным вопросам (коридоры, эвакуация и прочее).

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