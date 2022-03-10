Главное: В Беларуси решили восстановить работу законсервированной линии электропередач к ЧАЭС, не спрашивая Украину. Лукашенко поручил министру энергетики организовать эту работу.

Детали: Александр Лукашенко поручил восстановить энергоснабжение Чернобыльской АЭС из Беларуси, сообщает БелТА в четверг, 10 марта.

«Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность чернобыльской станции», — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что в сторону ЧАЭС направляются украинские военные.

«Мы не знаем, чего они идут в сторону чернобыльской станции», — добавил Лукашенко.

В тему: ЧАЭС и другие ядерные объекты Зоны отчуждения были обесточены, причина — повреждение высоковольтной линии, сообщает «Энергоатом».

В МАГАТЭ прокомментировали напряженную ситуацию вокруг ЧАЭС.