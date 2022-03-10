Если вы ищете безопасные дороги Украины - объезжайте 4 самых обстреливаемых киевских направления

Главное: Названы наиболее опасные направления Киевской области. Туда лучше не ехать.
Детали: Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба назвал наиболее опасные направления по области:
– Житомирская трасса
– Буча - Ирпень - Гостомель
– Макаров
– Север Вышгородского района
Также сообщается, что идут бои на территории населенных пунктов Баришевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района, а войска РФ продолжают накапливать состав и технику в регионе.
Сегодня планируется эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки.