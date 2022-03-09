В УПЦ объяснили, в какие дни Великого поста в храмах не причащают

Главное: В Великом посту каждый желающий может причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу — на Литургии Преждеосвященных Даров. В другие дни, по Уставу Церкви, Литургии совершать не положено.

«Таинство Евхаристии — это самое главное священнодействие, которое совершается в Церкви Христовой. В Евхаристии становимся участниками Тела и Крови Господних и через них приобщаемся к жизни вечной. Именно поэтому Литургия, как вид богослужения, за которым совершается Таинство Евхаристии, буквально переполнено радостными песнопениями. „Бог становится человеком, чтобы человек смог стать богом“ — как же здесь не радоваться?!», — сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что поскольку время Великого поста — по преимуществу время скорби и печали о грехах, то в связи с этим и все великопостное богослужение имеет более покаянный, так сказать, «печальный» характер.

«В Великом посту количество песнопений сокращается и при этом вводится больше чтений, особенно — из Ветхого Завета, которые являют нам примеры грехопадений и раскаяний. Именно по этой причине в Великом посту не совершаются, за исключением великих праздников, а также субботних и воскресных дней, полные Литургии», — продолжил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф пояснил, что в тоже время, чтобы не оставить в Великому посту своих чад без причащения Святых Таин, Церковь установила совершать по средам и пятницам Литургию Преждеосвященных Даров — несколько сокращенный вариант полной Литургии, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освященных ранее, на предыдущей полной Литургии.

«Таким образом, в Великом посту каждый желающий может причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу — на Литургии Преждеосвященных Даров. В другие же дни (понедельник, вторник и четверг — если на них не выпадет какой-нибудь праздник) Литургии, по Уставу Церкви, совершать не положено. Но это не потому, что нельзя в эти дни причащаться, а лишь потому, что, как уже было сказано ранее, Великий пост — это главным образом время покаяния и плача о грехах, время, когда стараемся ограничить свою радость, тогда как Причастие — это самая большая радость для православного христианина», — отметил преподаватель КДАиС.