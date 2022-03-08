В Украине заработала платформа для волонтеров по поиску или размещению запроса о помощи

Украинец Артур Федоренко запустил проект «Робота в тилу» — это биржа волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн). Здесь можно разместить запрос на работу или специалиста.

Часто вижу, как люди хотят помочь, но не знают, где им найти подходящую работу. На платформе же можно найти либо релевантный существующий запрос, либо создать свой профиль с описанием, с чем именно человек может помочь.

Как рассказал AIN.UA Федоренко, преимущество платформы в том, что здесь каталогизированный, актуальный контент.

Чаты же, посты и сторезы в сетях и телеграмм-каналах очень быстро теряются. А платформа сможет все централизовать и фильтровать по категориям. Причем человек, опубликовавший запрос, будет получать отзывы желающих непосредственно на платформе. Здесь можно вести переписку.