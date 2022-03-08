Полиция рассказала о своих потерях за дни войны с Россией

Главное: 22 полицейских погибли за дни войны с Россией. 88 копов получили ранения.

Детали: Национальная полиция Украины рассказала о своих потерях за дни войны с Россией. Данные приводятся на вторник, 8 марта.

Сообщается, что погибли 22 копа, еще 88 сотрудников получили ранения.

Также семь человек безвестно пропали, а еще трое попали в плен.

Информируется, чтоо полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения – фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блок-постах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

В тему: Украину уже покинули два миллиона человек.