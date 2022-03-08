Люксембург предоставил Украине солидную финансовую помощь

Главное: Люксембург выделил Украине финансовую помощь. 250 миллионов евро.

Детали: Люксембург решил помочь Украине во время войны. Крошечная страна выделила финансовую помощь в размере 250 миллионов евро.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он информировал: «Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за 250 миллионов евро помощи, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев. Обсудили следующие шаги Украины на пути в ЕС».

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