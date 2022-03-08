Завершился третий раунд переговоров между Украиной и РФ

Главное: Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, о чем удалось договориться на третьих переговорах с российской стороной. Стороны продвинулись в вопросах логистики гуманитарных коридоров, по остальным пунктам продолжаются «интенсивные консультации».

Детали: Третий раунд переговоров между Украиной и РФ, которые прошли 7 марта, закончился. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

«Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров... По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», — написал Подоляк.

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