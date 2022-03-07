Стало известно, жители каких регионов получат от государства по 6,5 тыс. гривен

Главное: Жители 12 областей Украины и Киева получат выплаты по программе еПоддержка. Люди, потерявшие работу в этих регионах, получат от государства по 6500 гривен.

Детали: Кабинет министров утвердил перечень административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Речь идет о поддержке в рамках программы еПоддержка.

В список областей, где будет действовать программа, вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

Жители этих регионов получат от государства по 6,5 тысячи гривен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны России против Украины. Сумма составит 6500 гривен и будет выплачиваться без всяких условий.

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