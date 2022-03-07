Стала известна судьба пробного ВНО в Украине

Главное: В связи с вторжением России в Украину, большинство запланированных заранее мероприятий не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены. В частности, проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно.

Детали: Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) 19 и 26 марта проведено не будет. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что в связи с вторжением России в Украину, большинство запланированных заранее мероприятий не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены.

«Сейчас проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно», — говорится в сообщении.

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