Суд в Гааге начинает слушанья о геноциде по иску Украины против РФ

Главное: Международный суд ООН начинает слушания по иску Украины против России. Украинская делегация представит в Гааге правовую позицию по делу об обвинениях в геноциде.

Детали: Сегодня в Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершение геноцида», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия манипулирует международным правом и, в частности, Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

Украинская делегация обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

— РФ должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;

— РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

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