Стало известно, сколько денег уже собрали украинцы на армию и гуманитарную помощь

Главное: Украинцы собирают на армию и гуманитарную помощь. Уже более десяти миллиардов гривен.

Детали: Украинцы продолжают собирать средства на армию и гуманитарную помощь. Данные на понедельник, 7 марта, приводят в НБУ.

Там отметили, что деньги присылают также из-за рубежа.

Уже собрано более 10,3 миллиардов гривен.

Отмечается, что на армию перечислили более 7,3 миллиардов гривен.

Остаток средств на спецсчете составляет 2,9 миллиарда грн.

Кроме этого на счет министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 63,2 миллионов гривен в эквиваленте.

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