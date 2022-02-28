Виктор Медведчук находится в Киеве под домашним арестом

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что председатель Политсовета партии Опооплатформа ‒За жизнь Виктор Медведчук покинул дом по адресу, где отбывал домашний арест. Указанная информация не является новостью для стороны защиты, так как еще в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщает ОПЗЖ, в связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности, сообщила адвокат председателя Политсовета ОПЗЖ Лариса Чередниченко.

При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины и все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, с соблюдением установленных гарантий прав человека.