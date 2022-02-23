Главные новости за 23 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 23 февраля 2022 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 25 062 человек. Умерли 297 людей.
- После заседания СНБО в Украине вводят чрезвычайное положение. Комендантский час пока не планируется.
- Названы фавориты Евровидения-2022. Среди них – Украина.
- Появился прогноз по коронавирусу на начало марта. Ожидается 13-26 тысяч заболевших в сутки.
- Курс гривны снова падает. Доллар и евро растут в цене.
- Немецкий теннисист Александр Зверев обматерил судью во время матча. После этого он едва не избил его.