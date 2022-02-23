Американский диетолог рассказала, чем следует заменить утренний кофе

Главное: Яблоки способны замедлить старение. Их нужно есть по утрам вместо кофе.

Детали: Популярный американский диетолог Дану Эллис Ханнс рассказала, как замедлить старение. По ее словам, по утрам вместо кофе стоит есть яблоки.

Эксперт говорит: «Следует обеспечивать организм чем-то, что подпитывает его: в первую очередь натуральными сахарами, содержащимися в яблоках».

Отмечается: «Благодаря этому тело обучается распознавать время пробуждения. Употребление яблок вместо кофе способствует появлению энергии для ускорения метаболизма».

Специалист говорит, что в яблоках содержится много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости, в них мало калорий в пересчете на объем, они вкусные, и в них много воды.

Резюмируется, что яблоки, так же, как и кофеин, содержат в себе заряд бодрости, однако не вызывают эмоциональных всплесков, скачков настроения, тревожности, волнения и упадка сил.

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