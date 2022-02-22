Предстоятель УПЦ заявил, что Церковь поддерживает территориальную целостность Украины

22.02.22 17:10

Совбез РФ принял решение о признании «ДНР» и «ЛНР» еще до того, как они об этом попросили

22.02.22 16:34

Специалисты обнаружили на китайских рынках 20 потенциально опасных для людей вирусов

22.02.22 15:59

Украина таки примет участие в «Евровидении-2022»: стало известно, кто поедет в Турин

22.02.22 15:43

Депутаты обратились к миру в связи с признанием Россией «ДНР» и «ЛНР»

22.02.22 14:56

Поляки намерены попросить УЕФА о переносе игры с Россией из Москвы на нейтральное поле

22.02.22 14:47

Германия таки согласилась приостановить реализацию «Северного потока-2»

22.02.22 13:41

В США объяснили, почему не будут вводить масштабные санкции против РФ

22.02.22 13:20

В столице УПЦ открыла медицинские курсы для сестер милосердия

22.02.22 13:09

Всемирно известный сербский режиссер перешел на работу в российскую армию

22.02.22 13:03

Под Киевом оригинально попрощаются с зимой