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Новости > На 91-м году умер один из последних представителей украинского «шестидесятничества»

На 91-м году умер один из последних представителей украинского «шестидесятничества»

Александр Панько
22.02.22 12:37
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На 91-м году умер один из последних представителей украинского «шестидесятничества»

Главное: На 91-м году жизни скончался известный украинский литературовед, диссидент, бывший министр культуры, Герой Украины Иван Дзюба.

Детали: Литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба скончался сегодня, 22 февраля. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на литературоведа, политического и общественного деятеля Николая Жулинского, он умер во сне.

Ему было 90 лет.

«Одно имя уже говорит о многом. Многое — это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба. — это интеллектуальный проводник и пресс-секретарь украинского „шестидесятничества“. И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба — это человек, который всегда имел мужество говорить правду», — сказал Жулинский.

Он вспомнил о том, как Дзюба в свое время был отстранен от печати, от участия в литературной и общественной жизни на многие годы, но все же не бросил свое творчество.

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно продолжал работать и следить за общественно-политической жизнью.

Где и когда состоится прощание, пока не известно.

Справка: Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донецкой области. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, в свое время был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 1973 году был приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд «Интернационализм или русификация», но был «помилован».

Автор десятков публикаций, книг, в частности, о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ — книга «Черный романтик: Сергей Жадан». Один из соучредителей «Народного Руха Украины» и участник инициативной группы «Первого декабря».

Тэги: смерть, культура, диссидент, Иван Дзюба, новости Украины, Николай Жулинский

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