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Новости > C 2002 года в мире ежегодно сгорал лес размером с Евросоюз

C 2002 года в мире ежегодно сгорал лес размером с Евросоюз

Александр Панько
20.02.22 13:21
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C 2002 года в мире ежегодно сгорал лес размером с Евросоюз

Главное: По данным ООН, с 2002 по 2016 гг в мире ежегодно сгорало в среднем 423 млн га леса. Из-за этого деревья, вместо того, чтобы поглощать углекислый газ, начнут его вырабатывать.

Детали: Специалисты Программы ООН по окружающей среде назвали одними из главных угроз человечеству разрушительные лесные пожары и шумовое загрязнение. Как сообщается в докладе, опубликованном на официальном сайте организации, с 2002 по 2016 годы в мире ежегодно сгорало в среднем 423 млн га леса, что соответствует площади, которую занимают все страны Евросоюза.

При этом около 67% всех пожаров приходится на страны Африки. Однако, по мнению специалистов, с годами они станут учащаться и там, где сегодня это не очень характерно, что связано с изменением климата и ростом средней температуры на планете.

Как утверждают в ООН, из-за частых лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников, масштабному цветению водорослей в океанах и возникновению оползней.

Еще одним фактором риска является изменение характера землепользования, включая намеренную вырубку леса для выращивания сельскохозяйственных растений, разведения животных или расстраивания городов.

Аналитики ЮНЕП также обратили внимание на уровень шума в городах. Нежелательные продолжительные громкие звуки, по мнению экспертов, оказывают пагубное воздействие на здоровье человека, провоцируя хроническую раздражительность и нарушение сна, которые, в свою очередь, становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, ухудшения слуха и ежегодно приводят к преждевременной смерти 12 тыс. жителей Евросоюза.

Шумовое загрязнение также негативно влияет на животный мир, затрудняя внутривидовую коммуникацию у птиц, насекомых, земноводных и прочих зверей.

В тему: Летом 2021 года американские ученые заявили, что в районах, где в 2020 году бушевали сильные лесные пожары, каждый пятый случай заражения коронавирусом был связан с загрязнением воздуха повышенным уровнем дыма.

Тэги: Евросоюз, пожар, ООН, мир, дерево, Африка, угроза, лес, Лесной пожар, звук, углекислый газ

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