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Новости > Стали известны самые популярные соцсети среди украинцев

Стали известны самые популярные соцсети среди украинцев

Александр Панько
16.02.22 09:02
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Стали известны самые популярные соцсети среди украинцев

Главное: Абсолютное большинство украинцев среди социальных медиа для получения информации выбирает Facebook, Instagram и Viber. При этом изобретение Марка Цукерберга лидирует с большим отрывом.

Детали: Большинство украинцев (56%) среди прочих социальных сетей предпочитает черпать информацию из Facebook. Как свидетельствует социологическое исследование Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, на втором месте по популярности с большим отрывом идет Instagram (25%), на третьем — Viber (24%).

Telegram, в свою очередь, значительно уступает «Вайберу», — его использует всего 13% респондентов.

В то же время TikTok является важным источником информации для 8,7% украинцев.

При этом наблюдается тенденция сокращения аудитории таких популярных у украинцев площадок, как Facebook (-18% с 2019 года) и Instagram (-9%). А вот аудитория Telegram, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 5%.

Популярность российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в Украине также падает. С 2020 года на обоих сайтах стало на 2,6% меньше украинских пользователей.

Все это происходит на фоне общего роста числа украинцев, пользующихся соцсетями (+6%).

В целом украинцы, которые общаются дома на украинском, чаще пользуются соцсетями для получения информации (разница с русскоязычными — 8%).

Среди двух основных мессенджеров украиноязычные респонденты предпочитают Viber (+13% по сравнению с Telegram).

В то же время русскоязычные почти одинаково активно (15-16%) пользуются обоими мессенджерами.

Несмотря на малую аудиторию российских социальных сетей в Украине, нет статистически значимой разницы между языком общения в семье и использованием «ВКонтакте» и «Одноклассников». Доля их аудитории примерно одинакова как среди украиноязычных, так и русскоязычных респондентов.

Однако есть разница в пользовании российскими платформами среди жителей разных регионов страны. Так, если «Одноклассники» на Юге Украины используют 8%, а на Востоке — 7%, то в Центре всего 1%, а на Западе — и вовсе 0%.

Что касается других социальных сетей, то почти во всех регионах аудитория Instagram и Viber примерно одинаковая и опережает Telegram.

Исключение составляет восточный макрорегион, где пользователей Instagram на 7% больше, чем пользователей Viber.

Что касается возрастных особенностей, то больше всего социальными сетями пользуются украинцы от 18 до 29 лет (93%).

Спрос на социальные сети резко падает среди граждан от 60 лет. Если среди респондентов старше 60 лет 63% сказали, что не пользуются социальными сетями, то среди опрошенных в возрасте 50-59 лет этот показатель равен 26%.

Среди всех возрастов наиболее популярным по частоте использования остается Facebook.

Также среди людей до 39 лет второе место занимает Instagram, а среди старших — Viber.

Отметим, что, по данным опроса, если не считать социальных медиа, большинство украинцев по-прежнему предпочитает получать информацию из телевизионных каналов.

В опросе, проведенном по заказу ОО «Детектор медиа» Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 17 по 22 декабря 2021 года, приняли участие 2018 респондентов в возрасте 18+ из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Результаты являются репрезентативными по основным социально-демографическим показателям: полу, возрасту, макрорегиону и типу поселения.

Максимальная теоретическая погрешность опроса (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

В тему: По данным социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии самым популярным мессенджером среди украинцев оказался Viber. Им пользуются 73,6% наших граждан.

Тэги: Facebook, опрос, Центр Разумкова, социологический опрос, Instagram, соцсети, Viber

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