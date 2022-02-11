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Новости > Главные новости за 11 февраля 2022 года

Главные новости за 11 февраля 2022 года

Александр Панько
11.02.22 18:59
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Главные новости за 11 февраля 2022 года

— Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина в связи с подозрениями в фальсификации дела о ДТП с кортежем Александра Ярославского. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова потребовала расследовать действия харьковских прокуроров.

— По данным СМИ, жертву ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского переехали обе машины из кортежа.

— Погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского оказался 36-летний житель Чугуевского района. Полиция открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который допустил самооговор.

— В Сети появилась фотография автомобиля Mercedes из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, якобы после смертельного ДТП под Чугуевом. По данным журналиста Михаила Ткача, накануне вечером олигарх был нетрезв. а после аварии незапланированно бежал из Украины.

— Киевские власти решили запретить продажу сувениров и других товаров на Андреевском спуске, переместив торговцев на Аллею художников и Пейзажную аллею.

— По данным СМИ, компания, которая принадлежит помощнице народного депутата от фракции «Слуги народа» Александра Мариковского, борется в судах за право приватизировать недвижимость национального мемориального комплекса «Родина-Мать».

— Двое семейных врачей одной из районных поликлиник Кировоградщины организовали схему подделки международных свидетельств о вакцинации против COVID-19. Таким образом они заработали до 2 млн гривен.

— В прошлом году количество счастливых украинцев по сравнению с 2020 годом выросло на 3% и достигло 71%.

— Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. Он считает, что «все может стать безумным».

— Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия направила больше сил к своей границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже в период проведения зимних Олимпийских игр. Он обратился с призывом к американцам немедленно покинуть нашу страну. Такое же заявление сделало посольство США в Киеве.

— Посол Нидерландов в Украине призвал своих граждан немедленно покинуть нашу страну. С аналогичным заявлением выступил МИД Японии. Там не исключают прекращения авиасообщения.

— В одной из допинг-проб российской фигуристки Камилы Валиевой, получившей золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, обнаружили запрещенный препарат от сердца. Несовершеннолетняя спортсменка пока не отстранена от соревнований, ее дело рассмотрит специальная комиссия.

— Музыкант Стинг продал все свои песни. Их купила компания Universal Music Publishing Group.

Тэги: Киев, ДТП, Mercedes, СМИ, Харьков, Россия, мир, Олимпийские игры, Нидерланды, спорт, кортеж, фигурное катание, допинг, приватизация, криминал, агрессия, Александр Ярославский, Родина-Мать, новости Украины, Слуга народа, Чугуев, Денис Монастырский, Михаил Ткач

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