К весне Андреевский спуск должен быть очищен от торговцев

Главное: Киевские власти решили запретить продажу сувениров и других товаров на Андреевском спуске, переместив торговцев на Аллею художников и Пейзажную аллею.

Детали: Подольская районная государственная администрация в Киеве должна до 14 февраля разработать план-схему размещения художественной и сувенирной продукции на Аллее художников и Пейзажной аллее. Как сообщает «Украинская правда», в соответствии протоколом Киевской городской государственной администрации от 28 января Подольская и Шевченковская РГА должны до 1 марта принять действенные меры по ликвидации стихийной торговли сувенирной и художественной продукцией на Андреевском спуске, а также на Десятинной и Владимирской улицах.

Администрациям также поручено «держать санитарно-техническое состояние вышеуказанных улиц на постоянном контроле».

Подразумевается, что к этому времени продавцы сувениров должны переехать на Аллею художников и Пейзажную аллею.

В тему: В 2012 году столичные власти предприняли попытку реконструкции Андреевского спуска.