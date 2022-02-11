В крови 15-летней олимпийской чемпионки из России обнаружили средство от стенокардии

Главное: В одной из допинг-проб российской фигуристки Камилы Валиевой, получившей золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, обнаружили запрещенный препарат от сердца. Несовершеннолетняя спортсменка пока не отстранена от соревнований, ее дело рассмотрит специальная комиссия.

Детали: Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Международное агентство тестирования, препарат обнаружен в пробе, взятой 25 декабря на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Как заявили в агентстве, результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля.

При этом россиянка опротестовала временное отстранение, а 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять. Таким образом, Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх.

Как сообщает LB.ua, Международный олимпийский комитет решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, поскольку в ближайшие дни фигуристку ждет участие в индивидуальных соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной комиссией CAS в Пекине.

Отметим, что Валиевой на данный момент 15 лет, поэтому она попадает в категорию «защищенных спортсменов». То есть, даже если решение будет в пользу МОК, то фигуристку могут не отстранить от соревнований, а, например, предупредить.

Справка: Триметазидин — препарат, используемый при нарушениях работы сердца. Этот препарат запрещен для спортсменов как во время соревнований, так и вне их, с 2015 года, поскольку он может использоваться для стимулирования работы сердца.

В тему: 8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли церемонию награждения команд фигуристов. По данным СМИ, это случилось из-за допинг-пробы у одного из представителей сборной Российского олимпийского комитета.