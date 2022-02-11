Известный британский музыкант продал все свои песни за триста миллионов долларов

Главное: Музыкант Стинг продал все свои песни. Их купила компания Universal Music Publishing Group.

Детали: 70-летний британский музыкант Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) продал каталог своих музыкальных произведений. Их купила компания Universal Music Publishing Group.

Покупатель сообщил: «Это историческое и всеобъемлющее соглашение на каталог одного из самых коммерчески успешных и признанных критиками авторов песен за последние полвека включает в себя все сольные работы Стинга, а также работы с группой The Police».

Отмечается, что сделка охватывает как авторские права на его песни (более шестисот), так и авторские отчисления от песен, что означает, что компания будет получать все будущие доходы от публикации его произведений.

Инсайдеры говорят, что сумма сделки – триста миллионов долларов.

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