МВД и прокуратура заявили о фальсификациях в деле о ДТП с кортежем Ярославского

Главное: Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина в связи с подозрениями в фальсификации дела о ДТП с кортежем Александра Ярославского. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова потребовала расследовать действия харьковских прокуроров.

Детали: Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил с должности руководителя Управления МВД в Харьковской области Станислава Перлина. Он дал понять, что это связано с попытками фальсифицировать дело о ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

«Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского», — написал Монастырский на своей странице в Facebook, подчеркнув, что принял такое решение, учитывая, что следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение ДТП на лицо, которого на самом деле не было на месте происшествия.

«Из-за попытки скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования», — заключил Монастырский.

Информацию о попытке фальсификации фактов ДТП подтвердила и Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. «Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров — проще говоря, лжет. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное расследование в отношении этих должностных лиц», — написала она на своей странице в Facebook.

Она также обратила внимание на «незапланированный и поспешный отъезд» Ярославского.

Уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП открыло Государственное бюро расследований. Как сообщается на официальном сайте ведомства, досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

«Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря на фамилии, на деньги, предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не „назначало“ виновных, даже из-за общественного давления», — заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Тогда же в Сети появилась фотография автомобиля Mercedes из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, якобы после смертельного ДТП под Чугуевом. По данным журналиста Михаила Ткача, накануне вечером олигарх был нетревз. а после аварии незапланированно бежал из Украины.

По данным СМИ, жертву ДТП переехали обе машины кортежа.