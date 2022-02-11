Украинцев предупредили о вероятных подтоплениях

Главное: В Украине фиксируется потепление. Это может привести к подтоплениям.

Детали: В Украине устанавливается достаточно теплая как для зимы погода. В ГСЧС говорят, что такие изменения небесной канцелярии могут привести к подтоплениям.

Так, в ближайшие пару дней ожидается повышение уровней воды над уровнями на реках бассейнов Западного Буга и Припяти – до полуметра.

Отмечается, что местами возможен начальный выход воды на пойму, а на реках Припять в створе поста Речица и Стоход в створе поста Любешов ожидается дальнейшее затопление поймы (тут объявлен первый уровень опасности).

В ведомстве говорят, что на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета вода поднимется до одного метра с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, но, как прогнозируется, без негативных последствий.

Кроме этого, на отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

В тему: В начале следующей недели в Украине существенно распогодится.