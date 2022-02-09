Джошуа прислушался к совету мэра Киева

Главное: Боксерский поединок за звание чемпиона мира по боксу между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком состоится в мае. Об этом заявил продюсер Эдди Хирн, подтвердив таким образом информацию о том, что Джошуа отказался от отступных.

Детали: Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа проведет реванш с чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA Александром Усиком. Как сообщает BBC со ссылкой на промоутера спортсмена Эдди Хирна, бой запланирован на май.

«Понятно, что Джошуа будет драться с Усиком, что является для него предпочтительным вариантом. В мае вы увидите этот бой», — заявил он, подтвердив таким образом, что переговоры по вопросу об отказе от боя зашли в тупик.

Таким образом, Джошуа решил не принимать отступные, предложенные чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, который в случае согласия получал возможность сойтись с Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Хирн добавил, что место проведения поединка еще не определено. Известно, что на данный момент рассматриваются различные места от Северной Америки до Ближнего Востока, однако предпочтение отдается Великобритании.

В тему: 25 сентября 2021 года Александр Усик в бою на стадионе футбольной команды «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне одолел британского тяжеловеса Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA.

По словам промоутера Александра Красюка, сейчас идет активная работа над тем, чтобы организовать бой между Усиком и обладателем пояса WBC, британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. По его словам, основным препятствием для этого является Джошуа, который требует от Усика реванш.

В январе 2022 года городской голова Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко обратился к Джошуа с советом ни в коем случае не отказываться от поединка с Усиком, так как публика может этого не простить.