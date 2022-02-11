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Новости > Международный день женщин и девочек в науке: какой праздник отмечается 11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке: какой праздник отмечается 11 февраля

Агата Кловская
11.02.22 05:54
158
Международный день женщин и девочек в науке: какой праздник отмечается 11 февраля

Сегодня, 11 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день женщин и девочек в науке и Лаврентьев день.

Международный день женщин и девочек в науке

Праздник был создан по инициативе Международного союза электросвязи, который первым призвал женщин и девочек активно участвовать в развитии современных технологий телеинформации. Первые торжества состоялись в 2016 году.

Управление электронных коммуникаций совместно с партнерами организовало конференцию, посвященную присутствию женщин и мужчин в индустрии новых технологий. Целью празднования является признание ключевой роли женщин и девочек в научно-технической сфере.

Лаврентьев день

День, именуемый в честь преподобного Лаврентия Печерского, жившего в 12 веке. Согласно преданию, святой посвятил свою жизнь служению Господу, желая стать монахом-отшельником. Но братия монастыря отговаривала святителя от затворничества, считая это тяжелым испытанием. Вскоре Лаврентий тайно ушел в другой монастырь и затворился там.

За преданность и постоянные молитвы Бог наделил Лаврентия даром исцеления от тяжелых недугов, в том числе и лечение бесноватых. Оказавшись в Киево-Печерском монастыре, святитель молитвой вылечил множество прихожан. После смерти Лаврентия отнесли в ранг святых, а народ стал ему молиться за исцеление глазных болезней и слепоты.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день больного;

- День рождения парохода;

- Европейский день номера экстренного вызова;

- День довольных одиночеством.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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