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Новости > Международный день стоматолога: какой праздник отмечается 9 февраля

Международный день стоматолога: какой праздник отмечается 9 февраля

Агата Кловская
09.02.22 05:59
612
Международный день стоматолога: какой праздник отмечается 9 февраля

Сегодня, 9 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день стоматолога и Златоустьев огонь.

Международный день стоматолога

Эта область медицины одна из старейших в мире, а в наши дни стоматология стала самой высокотехнологичной отраслью, где новые материалы и методы лечения появляются почти каждый день. В начале 18 века во Франции началась настоящая стоматологическая революция, когда Пьер Фошар, основоположник современной научной стоматологии, начал превращение зубоврачевания из ремесла цирюльников в науку. Новейшие открытия того времени позволили перейти от повсеместного удаления зубов к их лечению и восстановлению. Фошар решил создать профессиональное братство для стоматологов и объединить их под общим символом. Таким символом стала святая Аполлония, почитаемая зубными врачами мира в течение нескольких столетий.

Аполлония – дочь знатного чиновника из Александрии, всей душой верующая во Христа. Ее подвергли страшным мучениям, добиваясь отречения от веры. После пыток ее отдали языческой толпе на растерзание. Язычники выбили у нее зубы и угрожали смертью на огне. Чтобы избежать дальнейшей расправы она сама бросилась в костер. Аполлония погибла 9 февраля 249 года. С тех пор существует легенда, что молитвы к мученице снимают зубную боль. В 300 году она была канонизирована, и день ее почитания был установлен 9 февраля. Культ мученицы Аполлонии очень быстро стал популярен в Европейских странах. Она стала не только защитницей страдающих от зубной боли, но и покровительницей врачей, устраняющих и предупреждающих болезнь зубов. Поэтому многие стоматологические клиники стали называть в честь святой мученицы Аполлонии.

Златоустьев огонь

Название дня взято от церковной даты почтения памяти преподобного Иоанна Златоуста, одного из Великих святителей. Иоанн родился в 4 веке в Антиохии и с юношества изучал Священное Писание. Когда он стал архиепископом в Константинополе, то проводил ежедневно проповеди для христиан. Его речи настолько впечатляли сердца верующих, что святого назвали Златоустом. За жизнь Иоанн сотворил множество добрых дел, заботился о нищих, сиротах и вдовах, написал сотни богословских трудов. Полученные деньги пускал на строительство лечебниц и гостиниц для странствующих паломников.

В народе святому Иоанну молились за просветление разума, усвоению духовных знаний и за избавление от печальных мыслей. Знахари в его день читали заговоры, помогающие от болей в зубах, а также на власть над другими.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день пиццы;

- День рождения стриптиза;

- День рождения волейбола;

- День бублика в США.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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