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Новости > В Полтаве «декоммунизировали» памятник Суворову из киевского лицея

В Полтаве «декоммунизировали» памятник Суворову из киевского лицея

Александр Панько
04.02.22 16:02
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В Полтаве «декоммунизировали» памятник Суворову из киевского лицея

Главное: В Полтаве демонтировали памятник русскому полководцу XVIII века Александру Суворову. Ранее монумент перенесли в специальный музей, однако представители Украинского института национальной памяти настояли на его полном демонтаже.

Детали: В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Как сообщает «Полтавщина» со ссылкой на регионального представителя Украинского института национальной памяти Олега Пустовгара, изначально он был установлен во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, однако в 2019 г по инициативе руководства учебного заведения был убран.

После этого памятник Суворову переместили как экспонат в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. Тогда директор УИНП Антон Дробович направил туда письмо, в котором призвал демонтировать монумент, поскольку он «не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники».

«Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР», — объяснил чиновник в эфире одного из местных каналов.

Руководство НВИМ пошло навстречу и демонтировало спорный экспонат.

«Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов , а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее Российской империи. У Украины есть свои исторические Герои. Суворов имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд, исследованных учеными фактов», — заключил Пустовгар.

Как рассказала профессор, заведующая кафедрой истории Украины Полтавского педагогического университета Людмила Бабенко, под руководством Суворова 1778 состоялась насильственная депортация из Крыма в тогдашнюю Азовскую губернию Российской империи более 30 тыс. крымских христиан (греков и армян) в результате которой погибло около половины переселенцев. Суворов причастен к истреблению части ногайцев — народа, который в XVIII ст. населял земли Северного Причерноморья — территории южных областей современной Украины. В 1794 г. возглавляемый Суворовым русский карательный корпус подавил польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко.

Кроме того, в 1768-1769 годах Суворов был непосредственным участником подавления Колиивщины — козацко-крестьянского восстания в Правобережной Украине.

Справка: Александр Суворов — один из ключевых исторических деятелей императорской России в XVIII веке, единственный человек в ее истории, получивший титул генералиссимуса.

В тему: 6 октября 2016 года Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что в Украине проведена масштабная декоммунизация.

11 февраля директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

Тэги: Полтава, демонтаж, декоммунизация, курьезы, новости Украины, Александр Суворов, Антон Дробович, Олег Пустовгар

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